Ara transferde kadrosunu sol stoperle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda rotasını İtalya’ya çevirdi. Tuta için gün sayan sarı lacivertliler, Jose Mourinho’nun istediği sol stoperi de kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı.
Ara transferde kadrosuna iki stoper katmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Tuta'nın transferini açıklamaya hazırlanıyor.
Eintracht Frankfurt ile bonservis konusunda anlaşan yönetim, Tuta ve temsilcisiyle yapılan görüşmelerde de sözleşme şartları konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Jose Mourinho da transfer sürecinde Brezilyalı stoper ile görüştü ve teklifi kabul etmesinde önemli rol oynadı.
Tuta'nın Pazartesi günü İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Ayrıca Jose Mourinho’nun yönetimden istediği diğer stoper de belli oldu.
Sol stopere takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Milan'ın Sırp stoperi Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoper için Milan ile temasa geçti.
Fenerbahçe, kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi olan Pavlovic'i kiralık olarak kadroya katmak istiyor.
Milan'da fazla forma şansı bulamayan Pavlovic bu sezon 14 maçta 1 gol attı.