Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Karakolluk oldu: Mauro Icardi hakim karşısına çıkacak

Karakolluk oldu: Mauro Icardi hakim karşısına çıkacak

Haber Merkezi
11:4414/11/2024, jeudi
G: 14/11/2024, jeudi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, karakolluk oldu. Arjantinli oyuncu, hakim karşısına çıkacak.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Icardi, hakim karşısına çıkacak.

Galatasaray'ın Samsunspor'u yendiği maç sonrasında Icardi'nin özel uçakla Arjantin'e gittiği öğrenildi.

Yıldız oyuncunun Arjantin'e gider gitmez, ilk iş olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın Avenida Del Libertador'daki evine gittiği ifade edildi.

Yine Arjantin basınındaki haberlere göre; ikilinin burada tartıştıkları özellikle Wanda Nara'nın hamile olduğu yönünde çıkan haberlere Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği iddia edildi.

Bunun üzerine Wanda Nara'nın 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet ettiği ifade edildi.

Bu konunun da Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosfeld tarafından doğrulandığı iddia edildi.

Arjantin'in yüksek tirajlı gazetelerinden Ambito'da yer alan habere göre ise, mahkeme, Icardi'den Wanda'Nara'ya yönelik rahatsız edici eylemlerden kaçınmasını ve 15 Kasım'da Arjantin saati ile saat 10:00'da görülecek mahkemeye gelmesini emretti.

#Galatasaray
#Icardi
#Wanda Nara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 - 4500 - 5400 günle kısmi emeklilik tablosu oluştu: 1999/2008 tarihleri arasında olanlar...