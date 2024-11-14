Karakolluk oldu: Mauro Icardi hakim karşısına çıkacak

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, karakolluk oldu. Arjantinli oyuncu, hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Icardi, hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Samsunspor'u yendiği maç sonrasında Icardi'nin özel uçakla Arjantin'e gittiği öğrenildi.
Yıldız oyuncunun Arjantin'e gider gitmez, ilk iş olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'nın Avenida Del Libertador'daki evine gittiği ifade edildi.
Yine Arjantin basınındaki haberlere göre; ikilinin burada tartıştıkları özellikle Wanda Nara'nın hamile olduğu yönünde çıkan haberlere Mauro Icardi'nin çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği iddia edildi.
Bunun üzerine Wanda Nara'nın 13B Polis Karakolu'na Mauro Icardi'yi acil şikayet dilekçesi aracılığıyla şikayet ettiği ifade edildi.
Bu konunun da Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosfeld tarafından doğrulandığı iddia edildi.
Arjantin'in yüksek tirajlı gazetelerinden Ambito'da yer alan habere göre ise, mahkeme, Icardi'den Wanda'Nara'ya yönelik rahatsız edici eylemlerden kaçınmasını ve 15 Kasım'da Arjantin saati ile saat 10:00'da görülecek mahkemeye gelmesini emretti.