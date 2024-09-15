Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyonlar: Karar ne olmalıydı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 3. ve 11. dakikasında iki takım da penaltı bekledi. Halil Umut Meler iki pozisyonda da 'devam' kararı verdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 3. ve 11. dakikasında iki takım da penaltı bekledi. Halil Umut Meler iki pozisyonda da 'devam' kararı verdi.
Kasımpaşalı futbolcuların 3. dakikada penaltı beklediği pozisyon.
Fenerbahçeli futbolcuların 11. dakikada penaltı beklediği pozisyon.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, yaşanan pozisyonu izledikten sonra hakem heyetine tepki gösterdi.
Mourinho, pozisyon incelemeleri esnasında saha kenarında bekledi ve 4. hakem ile görüştü.
0-0 devam eden maçta eşitliği 22. dakikada Maximin bozdu. Yıldız oyuncu attığı golle skoru 1-0'a getirdi.
Fenerbahçeli futbolcuların gol sonrasında yaşadığı sevinç anları.