Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Peki, Kasımpaşa-Galatasaray maçında Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler ve yorumcular ne dedi?
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Mücadelenin 11. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı.
Kasımpaşa'nın kalecisi Gianniotis'in bir yan top esnasında Osimhen'e yaptığı harekete, hakem Cihan Aydın VAR izlemesinin ardından penaltı çaldı.
Topun başına geçen Osimhen fileleri havalandırdı.
Kasımpaşa-Galatasaray maçında Osimhen'in pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler ve yorumcular ne dedi?
Peki bu pozisyon için eski hakemler ve yorumcular ne dedi?
Ahmet Çakar: "Penaltı %100 doğru karar…"
Mark Clattenburg: "Osimhen topa ayakla temas ediyor ve kaleci Osimhen'e açıkça faul yapıyor. İzlediğim tüm görüntülere göre kalecinin topa dokunduğunu düşünmüyorum. Penaltı vuruşu doğru karar. "
UEFA Hakem Koçu Burçin Keskin: "Bu açıkçası ne kadar darbeye dönüşüyor, VAR müdahalesi için ne kadar net, soru işaretlerim var. Yine de çok yanlış diyemiyorum. Bence sahada verilmesi doğru olurdu penaltının."
Deniz Ateş Bitnel: "Osimhen'in yerde kaldığı penaltı pozisyonunda geç kalan ve topa müdahale edemeyen kaleci, topa temas eden ve kazanan Osimhen. Penaltı doğru karar. Sahada hakemin vermesi gereken bir karar. VAR müdahale etmemeliydi."