Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında bu akşam Eyüpspor ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'da başlayacak maç öncesinde stat zeminindeki son durum belli oldu. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı ile sahada temizleme çalışmaları devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak maç öncesinde Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nun son durumu belli oldu. İstanbul'da kar yağışının artmasıyla birlikte saha zemini de karla kaplandı. Karşılaşmanın oynanabilmesi için ekipler saha temizlik çalışmalarını son hız sürdürüyor.
EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ STATTA SON DURUM
Kar yağışının etkisini arttırmasıyla Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın zemini bembeyaz oldu. Maçın oynanacağı saatler de de kar yağışının devam etmesi beklenirken, temizlik çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de başlayacak mücadelede Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Eyüpspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucu topladığı 38 puanla 5. basamakta yer alırken, eflatun-sarılılar ise 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu elde ettiği 40 puanla Beşiktaş'ın 2 puan önünde 4. sırada bulunuyor.
Ligde son 7 maçta namağlup
Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada mağlubiyet almadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer idaresinde de ligde 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Solskjaer, tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a karşı aldı.
Süper Lig'de ikinci randevu
Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı takım 2-1 kazanmıştı.
İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Beşiktaş'ta eksikler
Beşiktaş'ta, Eyüpspor maçı öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin yanı sıra bireysel çalışmalarına devam eden Necip Uysal ile Gabriel Paulista'nın yarın forma giymesi beklenmiyor.
3 oyuncu ceza sınırında
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü futbolcu Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
MAÇ SAATİNDE DE KAR BEKLENİYOR
Eyüpspor-Beşiktaş mücadelesi saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde zemin temizlik çalışmaları sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde (www.mgm.gov.tr) yer alan tahminlere göre, maç saatinde de kar yağışının devam etmesi beklendiği bilgileri yer alıyor.