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Kayseri'de skandal pozisyon: Hakem uyuya kaldı

Kayseri'de skandal pozisyon: Hakem uyuya kaldı

22:0730/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmaya damga vuran bir pozisyon yaşandı. Kayserispor kalecisi Bilal Beyazit, aut vuruşunu Kartal Kayra Yılmaz'a pas vererek başladı. Sonrasında Kartal Kayra topu eline aldı ve oyuna tekrar başladı. Hakemin maçı devam ettirmesi maça damga vurdu. Peki eski hakemler, Bilal-Beyazit-Kartal Kayra pozisyonu için ne dedi? İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kaleci Bilal Beyazıt kale vuruşunda geriden oyun kurmak için yanında bulunan Kartal Kayra Yılmaz'a pas vererek oyuna başladı.

Oyun başladıktan sonra topu eliyle durduran Kayra Yılmaz, tekrardan Bilal Beyazit'a pasını verdi.

Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonunu göremezken Beşiktaş yedek kulübesi yoğun itirazlarda bulundu.

Sırbistan Ligi'nde yaşanan bir pozisyonda hakem penaltı noktasını göstermişti.

İtirazların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst sarı kart gördü.

#Beşiktaş
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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