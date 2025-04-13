Trendyol Süper Lig 31. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında gördükleri kart sonucu cezalı duruma düşen beş Kayserisporlu futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 76. dakikada Miguel Cardoso kaydetti. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 36 yaparak 13. sıraya yükseldi.
Mücadele öncesi Kayserispor Takımı'nda 9 futbolcu kart sınırında yer alıyordu. Sarı-kırmızılılarda Cardoso, Baran, Bourabia, Carlos Mane, Nazon, Bilal, Kolovetsios, Attamah ve Kartal Yılmaz kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekti.
FENERBAHÇE MAÇINDA 5 EKSİK
Kırmızı kart gören Hosseini, sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Yılmaz, Kolovetsios ve Miguel Cardoso Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakacak. Ayrıca forvet oyuncusu Bahoken sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.