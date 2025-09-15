Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu’ndan galibiyet sonrası açıklama: ‘Gerçekten farklı bir heyecan’

09:0815/09/2025, الإثنين
Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.


Fenerbahçe cephesinde oyuncular 1-0'lık galibiyetin ardından yorumlarda bulundu.


Kerem Aktürkoğlu açıklamasında; “Maçtan önce gerçekten farklı bir heyecan yaşadım.


Fenerbahçe forması giymek hep hayalimdi. Galip geldiğimiz için mutluyum, takıma katkı sağladığım için mutluyum. 

Önemli olan galibiyetti. Zor bir maç oldu. Yeni hocamızla kısa sürede edindiğimiz taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık.


Kazandığımız için sevinçliyiz. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.” dedi.


