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Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri konuştu! Takım adı verdi

17:22 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:36 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulüple yol ayrımında. Yıldız futbolcunun menajeri, çıkan transfer dedikoduları üzerine çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'la sezonu şampiyon tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, adım adım sarı-kırmızılılardan ayrılıyor.

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Adı transfer dedikodularına karışan milli futbolcunun son olarak Real Socieadad'a gidebileceği iddia edilmişti.


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Kerem'in menajerinden konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

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İspanyol basınından AS'a konuşan menajer William Davila, "Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, birçok talibi olan yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'ndan ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

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Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 54 maça çıkan Kerem, 15 gol atarken 9 da asist yaptı.

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A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten 25 yaşındaki genç futbolcu, çıktığı 28 karşılaşmada 5 gole imzasını attı.

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Kerem'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Transfer
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