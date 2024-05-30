Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri konuştu! Takım adı verdi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı kulüple yol ayrımında. Yıldız futbolcunun menajeri, çıkan transfer dedikoduları üzerine çarpıcı bir açıklama yaptı.
Galatasaray'la sezonu şampiyon tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, adım adım sarı-kırmızılılardan ayrılıyor.
Adı transfer dedikodularına karışan milli futbolcunun son olarak Real Socieadad'a gidebileceği iddia edilmişti.
Kerem'in menajerinden konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.
İspanyol basınından AS'a konuşan menajer William Davila, "Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, birçok talibi olan yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'ndan ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 54 maça çıkan Kerem, 15 gol atarken 9 da asist yaptı.
A Milli Futbol Takımı'nın da formasını terleten 25 yaşındaki genç futbolcu, çıktığı 28 karşılaşmada 5 gole imzasını attı.
Kerem'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.