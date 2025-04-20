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Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi: Taraftarlar sokaklarda coşkuyla kutladı

Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi: Taraftarlar sokaklarda coşkuyla kutladı

10:0120/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
IHA
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Kocaelispor'un 16 yıl sonra Süper Lig’e yükselmesi coşkuyla kutlandı. Kocaelisporlu taraftarlar şampiyonluk coşkusunu sokaklarda yaşadı.

Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Fatih Karagümrük-Boluspor maçının 1-0 sona ermesinin ardından Kocaelispor’un Trendyol Süper Lig’e yükselmesi kesinleşti.

Maçın bitiş düdüğü ile Kocaelisporlu taraftarlar sokaklara döküldü. Ellerinde bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, meşaleler yaktı. 

Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yayınladığı mesajda, "1. Lig’de 2024-2025 sezonunu bitime 4 hafta kala garantileyerek Süper Lig’e yükselme başarısını gösteren Kocaelispor’u tebrik ediyor, başta Başkan Recep Durul olmak üzere yönetim kurulu, teknik ekip ile futbolcu kardeşlerimize, taraftarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise alana cep telefonu ile bağlanarak taraftarlara seslendi. Büyükakın, "Bu başarı Kocaelispor’a inanların başarısı. Hepinizi yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluk tüm kente armağan olsun. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bu gece gönlünüzce eğlenin. Şampiyonluk hayırlı olsun. Hasret bitti" diye konuştu.

Kocaelisporlu taraftarların kutlamalarından görüntüler

Kocaelisporlu taraftarların kutlamalarından görüntüler

Kocaelisporlu taraftarların kutlamalarından görüntüler

Kocaelisporlu taraftarların kutlamalarından görüntüler

Kocaelisporlu taraftarların kutlamalarından görüntüler

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