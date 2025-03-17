'Komutan' lakabı takılan Mert Hakan Yandaş istenmeyen adam oldu

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş son günlerin tartışılan ismi haline geldi. Rangers maçında kaçırdığı son penaltıda kendisini listeye eklettirdiği iddia edilen 30 yaşındaki futbolcu, Samsunspor maçında da oyuna dahil olduktan sonra takımına hiçbir katkı sağlayamadı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye imza atan futbolcu için bir dönem 'komutan' lakabı takılmış ve videolar yapılmıştı. 5 yıllık sürede Fenerbahçe'ye verdiği katkı tartışma konusu haline gelen oyuncu, 'takımdan gönderilmesi istenir' hale geldi.
2020 yılının yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş uzun süren görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuş ve bu durum oyuncu ile ilgili beklentileri yükseltmişti.
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray'ı reddedip Fenerbahçe'ye transfer olması büyük ses getirirken sarı lacivertli taraftarların 30 yaşındaki oyuncuya olan ilgisi artmıştı.
Maçlardaki agresif tavırları ve Galatasaray ile ilgili söylemleri camiasında olumlu karşılık bulan oyuncu, 5 yılın sonunda Fenerbahçe'de sadece 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Son günlerde Rangers ile oynanan maçta kaçırdığı penaltı ve turun kaybedilmesi Mert Hakan Yandaş ile ilgili eleştirilerin artmasına sebep oldu. Tecrübeli oyuncunun penaltılar esnasında son atışı kendisine yazdırttığı ile ilgili bilginin ortaya çıkması da Mert Hakan ile ilgili sert tepkilerin verilmesini sağladı.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Rangers maçından sonra çıktığı bir yayında, "Mert Hakan'a taktım kafayı, beşinci penaltıyı kendisi istemiş. Bir insan haddini bilir, böyle bir şey olur mu?" diyerek oyuncuya tepki göstermişti.
Futbol yorumcusu Önder Özen, Mert Hakan'ı ima ettiği değerlendirmesinde ise şunları söyledi;
"Ne zaman gerekmese ortaya çıkan bazı oyuncuların gerektiğinde hiç ortaya çıkamadıklarını gördük. Futbolculuk gerektiğinde hiç yok kimisi ama futbolculuk dışında çok ortadalar. Kandırdıkları insan sayısı çok fazla. Yıllardır Fenerbahçe'den kontrat alabiliyorlar."
Rangers maçının ardından Samsunspor ile oynanan karşılaşmada da beklentileri karşılayamayan ve takımına katkı sağlamayan Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe tribünlerindeki kredisi de tükendi.
Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Jose Mourinho'nun sarı lacivertlilerde yoluna devam etmesi halinde Mert Hakan Yandaş'ı düşünmediği de iddia edilen haberler arasında. Portekizli teknik adamın yeni sezonda takımıyla devam etmesi halinde önemli bir transfer operasyonu yapacağı ifade ediliyor.
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla 5 yıl boyunca 148 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda toplam 11 gol atarken 25 de asist yaptı. Yandaş'ın kritik maçlarda skora katkı sağlayamaması ise tecrübeli orta saha ile ilgili en ciddi şikayet konularından bir tanesi.