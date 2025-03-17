'Komutan' lakabı takılan Mert Hakan Yandaş istenmeyen adam oldu

Son günlerde Rangers ile oynanan maçta kaçırdığı penaltı ve turun kaybedilmesi Mert Hakan Yandaş ile ilgili eleştirilerin artmasına sebep oldu. Tecrübeli oyuncunun penaltılar esnasında son atışı kendisine yazdırttığı ile ilgili bilginin ortaya çıkması da Mert Hakan ile ilgili sert tepkilerin verilmesini sağladı.