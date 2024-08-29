Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Las Palmas maçında oynayacak mı, ilk 11’ mi?

İspanya La Liga 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak. Ligin ilk iki haftasında 1 galibiyet 1 beraberlik alan Real Madrid’de Jude Bellingham’ın sakatlığı sürüyor. Milli yıldız Arda Güler Valladolid maçında ilk 11’de yer almıştı. Carlo Ancelotti’nin bu maçta genç yıldıza şans verip vermeyeceği ise merak konusu.
İspanya La Liga 3. haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas’a konuk oluyor.
71. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Real Madrid’in 48 galibiyeti bulunuyor.
Real Madrid bu maçların 18’ini deplasmanda aldı.
Geri kalan 22 maçta Las Palmas 7 galibiyet alırken 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Real Madrid hiç yenilgi almadı.
Las Palmas ile oynadığı son dokuz La Liga maçını kaybetmeyen Real Madrid (7G 2B), bu karşılaşmaların tamamında rakip filelere en az ikişer gol gönderdi.
Las Palmas'a konuk olduğu son dört La Liga maçını kaybetmeyen Real Madrid (3G 1B), son iki karşılaşmada rakibini mağlup etti.
La Liga'da oynadığı son sekiz iç saha maçını kazanamayan Las Palmas (4B 4M), bu karşılaşmaların hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.
Bu sezon La Liga'da golü bulunmayan oyuncular arasında Kylian Mbappe'den (8) daha fazla şut çeken tek isim Aimar Oroz (9).
Las Palmas formasıyla çıktığı son iki La Liga maçında iki gol atan Sandro Ramirez, aynı sayıda golü daha önceki 50 karşılaşmada kaydedebilmişti.
LAS PALMAS REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Las Palmas Real Madrid maçı bu akşam saat 22.30’da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S SPORT ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.
ARDA GÜLER LAS PALMAS MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11’ Mİ?
Milli yıldız Arda Güler’in bu maçta da ilk 11’de yer alması bekleniyor. Carlo Ancelotti Jude Bellingham’ın sakatlığında genç yıldıza şans verecek.