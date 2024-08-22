Lille - Slavia Prag maçında penaltı tartışması! Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olmasının ardından mücadelede sarı-kırmızılılar aleyhine verilen penaltı tartışmaları sürüyor. Bu maçtakine benzer bir pozisyon Lille - Slavia Prag karşılaşmasında da yaşandı. İşte detaylar...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar gelecek hafta, rövanş mücadelesinde rakibini sahasında ağırlayacak.
Galatasaray'ın aleyhine verilen penaltı konusunda ise tartışmalar sürüyor.
Ceza sahası içerisinde Abdülkerim Bardakcı'nın ayağından sekip eline çarpan topta hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararına hükmetmişti.
Buna benzer bir pozisyon yine Devler Ligi play-off turunda oynanan Lille - Slavia Prag maçında yaşandı, Lille'li futbolcunun ayağından sekip eline çarpan topta hakem penaltı vermedi.
Bu durum sosyal medyada, Galatasaraylı taraftarların tepkisine neden oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından hakemin verdiği penaltı kararını şu sözlerle eleştirdi:
"Oyunculardan topa atlamalarını, bir ayaklarını kaldırmalarını ve iki kolunun kapalı olmasını istiyoruz. Bu çok zor bir şey. Fizik kurallarına aykırı."
"Hakem buna penaltı verdi. Buna saygı duymak gerek. Bence Abdülkerim'e verilen ilk sarı kart yanlıştı. Maçın başında iki takıma da gereksiz sarı kartlar gösterildi."