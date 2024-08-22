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Spor

Lille - Slavia Prag maçında penaltı tartışması! Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi

09:44 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:00 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup olmasının ardından mücadelede sarı-kırmızılılar aleyhine verilen penaltı tartışmaları sürüyor. Bu maçtakine benzer bir pozisyon Lille - Slavia Prag karşılaşmasında da yaşandı. İşte detaylar...

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaştığı Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.









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Sarı-kırmızılılar gelecek hafta, rövanş mücadelesinde rakibini sahasında ağırlayacak.







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Galatasaray'ın aleyhine verilen penaltı konusunda ise tartışmalar sürüyor.






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Ceza sahası içerisinde Abdülkerim Bardakcı'nın ayağından sekip eline çarpan topta hakem VAR incelemesi sonrası penaltı kararına hükmetmişti.





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Buna benzer bir pozisyon yine Devler Ligi play-off turunda oynanan Lille - Slavia Prag maçında yaşandı, Lille'li futbolcunun ayağından sekip eline çarpan topta hakem penaltı vermedi.




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Bu durum sosyal medyada, Galatasaraylı taraftarların tepkisine neden oldu.



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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından hakemin verdiği penaltı kararını şu sözlerle eleştirdi:


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"Oyunculardan topa atlamalarını, bir ayaklarını kaldırmalarını ve iki kolunun kapalı olmasını istiyoruz. Bu çok zor bir şey. Fizik kurallarına aykırı."

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"Hakem buna penaltı verdi. Buna saygı duymak gerek. Bence Abdülkerim'e verilen ilk sarı kart yanlıştı. Maçın başında iki takıma da gereksiz sarı kartlar gösterildi."

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#Galatasaray
#Young Boys
#Lille
#Slavia Prag
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