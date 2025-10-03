Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Barış Alper Yılmaz'a olay sözler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 yenilen Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.
İngiliz ekibi Liverpool, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İstanbul'da karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, mücadele sonrası döndüğü İngiltere'de açıklamalarda bulundu.
Hollandalı teknik adam, Barış Alper Yılmaz'ı eleştirerek çarpıcı ifadeler kullandı:
"Bu şans ya da şanssızlık meselesi değil, atılan ya da yenilen duran toplardan da değil, biz bunlardan daha ötedeyiz. Hugo Ekitike kaleciyle birebir kaldığı anda omuzundan 2-3 kez çekiliyor ama ayakta kalmak için her şeyi yapıyor. 1 dakika sonra, rakip oyuncu sanki hayatının en kötü darbesini almış gibi yere düşüyor, hakem de buna penaltı veriyor."