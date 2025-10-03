Yeni Şafak
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Barış Alper Yılmaz'a olay sözler

Tuğçe Erginkoç
16:013/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 yenilen Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

İngiliz ekibi Liverpool, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İstanbul'da karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, mücadele sonrası döndüğü İngiltere'de açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, Barış Alper Yılmaz'ı eleştirerek çarpıcı ifadeler kullandı:

"Bu şans ya da şanssızlık meselesi değil, atılan ya da yenilen duran toplardan da değil, biz bunlardan daha ötedeyiz. Hugo Ekitike kaleciyle birebir kaldığı anda omuzundan 2-3 kez çekiliyor ama ayakta kalmak için her şeyi yapıyor. 1 dakika sonra, rakip oyuncu sanki hayatının en kötü darbesini almış gibi yere düşüyor, hakem de buna penaltı veriyor."

#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Arne Slot
