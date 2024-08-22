|
Spor

Göztepe’nin file bekçisi Premier Lig'den yuvaya geri döndü

14:27 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:27 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, Premier Lig ekibinden yaptığı kaleci transferini duyurdu. Polonyalı file bekçisi sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllığına sarı-kırmızılılara imza attı. Detaylar haberimizde.

1/ 11

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'dan yuvaya döndürdüğü kaleci Mateusz Lis'in imzasını resmen duyurdu.


2/ 11

Yönetimin aylardır transferi için uğraştığı 27 yaşındaki Polonyalı eldiven, dün akşam İngiltere'den geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllığına sarı-kırmızılılara imza attı. 

3/ 11

İzmir'de daha önce 2021-22 sezonunda Süper Lig'de Altay'da da forma giyen Lis, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen tarafından Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'a transfer edilmişti.

4/ 11

Geçen sezon 1'inci Lig'de kiralık olarak Göztepe kalesini koruyarak hem Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan hem de ligin en az gole geçit veren kalecisi olan Lis, ardından İngiltere'ye dönmüştü.


5/ 11

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lis'in Southampton'dan alınması için haftalarca yönetime çağrı yapmıştı.


6/ 11

Göztepe, tecrübeli file bekçisiyle ilgili, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.


7/ 11

Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.


8/ 11

Mateusz Lis kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?


Mateusz Lis, 27 Şubat 1997 tarihinde Polonya'nın Kraków şehrinde doğmuştur.




9/ 11

Lis, futbol hayatına Polonya'da başladı. Daha sonra İngiltere'ye transfer olarak Southampton takımında forma şansı buldu.



10/ 11

Ancak düzenli olarak oynama fırsatı bulamayınca çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi. Bu süreçte Türkiye'ye gelerek Altay forması da giymişti.

11/ 11

Daha sonra Göztepe'ye kiralık olarak transfer olan Lis, başarılı performansı sayesinde İzmir ekibiyle sözleşme imzalayarak kalıcı oldu.

#Mateusz Lis
#Göztepe
#Süper Lig
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli maaşını artırma formülü netleşti: 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası için tarih detayı...