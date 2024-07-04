Mert Günok dünyanın en iyileri arasında: Casillas ve Buffon’u geçti

5- Jim Montgomery: Sunderland - Leeds (1973)

Sunderland 1973'te FA Cup finalinde Leeds'i yenerken Montgomery maçın gidişatına çok önemli bir katkıda bulundu. Kalecinin Trevor Cherry ve Peter Lorimer'ı dışarıda tutmak için verdiği tepkiler o kadar yüksek standarttaydı ki, bazıları tarafından tüm zamanların en iyi çifte kurtarışı olarak görülüyor. Montgomery'nin iki hamle arasında tepki vermek için çok az zamanı vardı ama yine de soğukkanlılığını korumayı başardı.