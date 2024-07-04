Mert Günok dünyanın en iyileri arasında: Casillas ve Buffon’u geçti

A Milli Futbol Takımımızın file bekçisi Mert Günok dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Mert Günok listede Casillas ve Buffon gibi efsane isimleri geride bıraktı.
A Milli Futbol Takımı EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmaya iki gol atan Merih Demiral dışında damga vuran isimlerden biri de kalecimiz Mert Günok oldu.
İngilizler, tecrübeli file bekçisinin maçın son anlarında yaptığı kurtarışı tarihin en iyi 10 kurtarışı listesine dahil etti. İşte o sıralama...
10- Peter Schmeichel: Manchester United - Rapid Wien (1996)
Danimarkalı file bekçisi, Rene Wagner'in kafa vuruşunda topu müthiş bir refleksle kurtarmıştı.
9- Iker Casillas: Real Madrid - Sevilla (2009)
Casillas, 2009 yılında Sevilla ile oynanan maçta Diego Perotti'nin şutunu kurtararak bu listeye girdi. Efsane kaleci Gordon Banks onun için, "Casillas'ın refleksleri inanılmaz. Bu şekilde oynamaya devam ederse, tarihin en iyi kalecilerinden biri olacak" demişti.
8- Emiliano Martinez: Arjantin-Fransa (2022)
2022 Dünya Kupası finalinde karşılaşma 3-3 devam ederken, Kolo Muani'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Martinez muhteşem bir kurtarışa imza atarak finali penaltılara taşımıştı.
7- Gianluigi Buffon: İtalya - Fransa (2006)
2006 Dünya Kupası finali en çok Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa attığı ve Fransız yıldızın oyundan atılmasına neden olan kafa darbesiyle hatırlanıyor. Uzatmaların başlarında Zidane, İtalya kalecisi Gianluigi Buffon'un güzel kurtarışıyla engellenmişti. İhtimaller kendisine karşı gibi görünse de Buffon, Zidane'ın kafa vuruşunu üst direğin üzerinden itmeyi başardı ve İtalya daha sonra penaltılarla kazandı.
6- Mert Günok: Avusturya-Türkiye (2024)
Mert'in kurtarışı listeye 6. sıradan girdi. Yaptığı tarihi kurtarış ile ilgili şu ifadelere yer verildi: Harika kurtarışlar listesine en son eklenen Mert Günok'un bu kurtarışı Euro 2024'ün en güzel anılarından biri olacak. Avusturya'dan Alexander Prass ceza sahasına bir orta gönderdi ve Baumgartner kaleye doğru bir kafa vuruşu yaptı. Yenilecekmiş gibi görünse de, Mert Günok maçın sonlarında yaptığı kurtarışla Türkiye'nin galip gelmesini sağladı.
5- Jim Montgomery: Sunderland - Leeds (1973)
Sunderland 1973'te FA Cup finalinde Leeds'i yenerken Montgomery maçın gidişatına çok önemli bir katkıda bulundu. Kalecinin Trevor Cherry ve Peter Lorimer'ı dışarıda tutmak için verdiği tepkiler o kadar yüksek standarttaydı ki, bazıları tarafından tüm zamanların en iyi çifte kurtarışı olarak görülüyor. Montgomery'nin iki hamle arasında tepki vermek için çok az zamanı vardı ama yine de soğukkanlılığını korumayı başardı.
4- Jerzy Dudek: Liverpool - Milan (2005)
İstanbul'da oynanan ve tarihi bir finale sahne olan Şampiyonlar Ligi finalinde Dudek, maç 3-3 olduktan sonra son anlarda Shechenko'nun üst üste iki vuruşunda gole izin vermeyerek tarihe geçen bir performans göstermişti.
3- David Seaman: Arsenal - Sheffield United (2003)
Arsenal 2003 yılında Old Trafford'da FA Cup yarı finalinde Sheffield United ile karşılaştığında Seaman kariyerinin son dönemlerindeydi ancak reflekslerinin hala çok sağlam olduğunu gösterdi. Paul Peschisolido, golü atacak gibi görünüyordu ancak Seaman dikkat çekici bir şekilde topu parmak uçlarıyla uzaklaştırmayı ve çizgiyi geçmesini engellemeyi başardı. Schmeichel daha sonra Seaman'ın kurtarışını o güne kadar gördüğü en iyi kurtarış olarak nitelendirdi.
2- Gregory Coupet: Barcelona - Lyon (2001)
Fransız kalecinin, Camp Nou'da yaptığı iki kurtarış hala tarihin en iyi kurtarışları arasında gösteriliyor. Bu listede de ikinci sırada...
1- Gordon Banks: İngiltere - Brezilya (1970)
Kuşkusuz tüm zamanların en iyi kalecilerinden biri olan Banks, 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere takımının bir parçasıydı. En iyi bireysel anı belki de dört yıl sonra, 1970 Dünya Kupası'nın grup aşamalarında Pele'ye karşı 'yüzyılın kurtarışı' olarak adlandırılan şeyi yaptığında geldi. Pele'nin kafa vuruşuyla gol atması kesin gibi görünüyordu ancak Banks karşıya geçmeyi başardı ve gelmiş geçmiş en iyi kurtarış olduğunu iddia edebileceği bir kurtarışla tehlikeyi uzaklaştırdı.