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Mert Günok'tan akrobatik kurtarış: Aşırtma vuruşunu ayaklarıyla engelledi (VİDEO)

Mert Günok'tan akrobatik kurtarış: Aşırtma vuruşunu ayaklarıyla engelledi (VİDEO)

17:4120/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, TÜMOSAN Konyaspor maçının 56. dakikasında karşı karşıya yaptığı kurtarışla büyük alkış aldı. Tecrübeli kaleci, Daniel Aleksic'e gol izni vermedi. Mert Günok'un kurtarışına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların mücadelede 2-0 üstünlüğü bulunuyor.

Kaleci Mert Günok maçın 50. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Daniel Aleksic'e gol izni vermezken yaptığı akrobatik kurtarışla alkış aldı.

Tecrübeli eldiven Aleksic'in aşırtma şutunu ayaklarıyla kurtardı.

#Beşiktaş
#Mert Günok
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig

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