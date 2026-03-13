Meşaleleri yakın transfer yakın: Cimboma bir dünya yıldızı daha! O isim için ikinci aşama

Manchester City ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Portekizli dünya yıldızı için Galatasaray yönetimi kesenin ağzını sonuna kadar açtı. 15 milyon euro'luk devasa bir paketi masaya koyan sarı-kırmızılılar, menajeriyle yapılan görüşmelerde artık "para ve sözleşme" aşamasına geldi.
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna çok güçlü bir şekilde devam eden Galatasaray bir yandan da yeni sezonun transfer planlaması için kolları sıvamış durumda...
Bu sezon başında henüz haziran ayında Leroy Sane bombasını patlatan Cimbom, benzer bir hamle için büyük çaba harcıyor.
Takvim'de yer alan habere göre; yönetim, Manchester City formasını giyen Bernardo Silva'nın transferinde önemli adımlar atıyor.
Sezon sonunda İngiliz devi ile sözleşmesi bitecek olan Bernardo'nun menajeriyle yaklaşık 2 ay önce ilk teması kuran Galatasaray'ın an itibarıyla görüşmelerde ikinci aşamaya geçtiği öğrenildi.
Portekizli yıldızın sarı kırmızılı kulübün ilgisinden oldukça memnun olduğu ve artık parasalar konular ve sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin imza parası ile beraber yıllık net 15 milyon Euro maaşı gözden çıkardığı öne sürüldü.
Şu ana kadar Galatasaray ile birlikte Bernardo'ya en ciddi ilgiyi Barcelona ve Milan'ın gösterdiği öğrenildi. Ancak, Avrupa'dan herhangi bir kulübün Galatasaray'ın teklif edeceği maaşa çıkması beklenmiyor.