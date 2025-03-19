Önder Özen ve Metin Tekin'den dikkati çeken yorum: "Böylesini çok az gördük"

Süper Lig'de sezonun son bölümü yaklaşırken futbolseverler Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleye kilitlendi. Futbol yorumcusu Önder Özen ve Metin Tekin konuyla ilgili zor bir maçın futbolseverleri beklediğini ifade etti ve bir isme dikkati çekti.
Önder Özen: “Galatasaray milli takım arasında fiziksel olarak bir sıçrama olacaktır. Moral olarak daha da fazlası var. Ancak Beşiktaş maçı yine de çok zor eşleşme.”
Metin Tekin: “Galatasaray 9 puan fark yaptıysa bunun başrolünde Osimhen var. Böylesine bir etki yapan ikinci oyuncu daha bulamazsınız şu anda ligde.”
Metin Tekin: “Bir santroforu sadece golle anlatmıyoruz. Etkisinin bu kadar yüksek olduğu bir adam yok. Galatasaray’da kariyer sayısını yapmış galiba. Lewandowski mesela sadece golle anlatıyoruz. Ben Osimhen’in gol kralı olacağını düşünüyorum.”
Önder Özen: “Gol sayısı ne olursa olsun, oyuna olan katkısı çok fazla. Ligde bir oyuncunun kendi takımına en fazla etkiyi Osimhen yaptı.”
Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı 3 golün ardından Süper Lig'de krallık listesinin tepesine yerleşti. Nijeryalı futbolcu, 20 golle ligin en çok gol atan ismi olurken sezon sonuna kadar bu formu devam ettirmesi halinde Galatasaray için sezonun yıldızı olmaya aday.
Mauro Icardi'nin yokluğunda Galatasaray'ın gol yükünü çeken Victor Osimhen'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Napoli'den kiralanan oyuncu için Avrupa'nın beş büyük liginden de teklif olduğu belirtiliyor.