Michy Batshuayi Osimhen ve Icardi’yi solladı: İstatistiklerde önde!

Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından 3. santrfor konumuna düşmesine rağmen motivasyonunu hiç düşürmeden mücadelesine devam eden Belçikalı futbolcu, neredeyse her biri altın değerinde 4 gol atarak takımının Süper Lig'in zirvesine yerleşmesinde büyük pay sahibi oldu.



