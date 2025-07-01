Milli futbolcu satış listesinde! Bonservisi 5 milyon Euro

Transfer döneminin başlamasıyla kulüpler, hareketli saatler geçiriyor. Son olarak, milli futbolcunun kulübü tarafından satış listesine koyulduğu paylaşıldı. İşte ayrıntılar...
Türkiye'de yaz transfer dönemi resmen başlarken, transfer iddiaları günden güne artıyor.
Son olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen milli futbolcu Deniz Gül ile ilgili bir haber paylaşıldı.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Porto, Deniz Gül de dahil tam 9 oyuncusunu satış listesine koydu.
Milli futbolcu için istenen bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.
İsveç doğumlu olan Deniz Gül, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.
20 yaşındaki genç forvet, A Milli Takım formasıyla 3 maça çıktı.