A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi play-off maçında Macaristan ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma 20 Mart Perşembe günü oynanacak. Uluslar B Ligi’nde son maçında kaybederek play-off yoluna giren milliler, Macaristan eşleşmesini geçmesi durumunda A Ligi’nde devam edecek. Macarlar, Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek’in yer aldığı grubu üçüncü sırada tamamladı. Peki, Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /7 Uluslar B Ligi’nde son maçında kaybederek play-off yoluna giren milliler, Macaristan eşleşmesini geçmesi durumunda A Ligi’nde devam edecek. Bu sezon A Ligi’nde yer alan Macaristan ise Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek gibi takımların yer aldığı grupta 6 puan toplarken grubunu üçüncü sırada tamamlamıştı.



2 /7 Macarlar, A Ligi’nden düşmemek için play-off oynayacak. Ay-yıldızlı temsilcimizde gözler Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün gibi yıldızlarda olacak. Play-off ilk maçı 23 Mart Perşembe günü oynanacak.

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TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi’nde A Ligi, hedefine ulaşmak isteyen milliler, play-off ilk maçında Macaristan’ı ağırlıyor. Türkiye - Macaristan karşılaşması 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.





4 /7 Rövanş karşılaşması ise 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Milli maçların yayıncı kuruluşları henüz açıklanmadı.



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A MİLLİ TAKIM 11 PUAN TOPLADI

Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan milliler, çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ay-yıldızlılar, Karadağ ile oynanan son maçta kaybederken doğrudan A Ligi’ne yükselme şansını kaçırdı.





6 /7 Milliler grup aşamsında etkili hücum hattıyla dikkat çekerken çıktığı karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

