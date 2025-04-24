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MKE Ankaragücü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

MKE Ankaragücü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

15:4124/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MKE Ankaragücü’nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacak. Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek. Peki, MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

MKE Ankaragücü Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılacak.


MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul ne zaman, saat kaçta?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 24 Mayıs Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak.


Genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.


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