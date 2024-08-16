Mourinho kararını verdi: İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu maçın 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Fenerbahçe'de kart cezası bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Fred ile Ferdi Kadıoğlu da İzmir kafilesine dahil edildi.
Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.
Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti.
Öte yandan Jose Mourinho, Göztepe maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri.