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Spor

Mourinho kararını verdi: İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

18:50 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 18:52 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, bu maçın 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.

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Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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Fenerbahçe'de kart cezası bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Sarı-lacivertlilerde Fred ile Ferdi Kadıoğlu da İzmir kafilesine dahil edildi.

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Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

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Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. 

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Öte yandan Jose Mourinho, Göztepe maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

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Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Saint-Maximin, En Nesyri.

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Göztepe
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