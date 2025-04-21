Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Robert Lewandowski girişimi teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig'de alınan sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor.
Kayserispor maçı sonrası toplanan yönetim kurulunun Portekizli çalıştırıcıyla yola devam etme görüşünde olduğu öğrenilirken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Haber Global'in haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yaz transfer döneminde Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'yi reddetti.
Fenerbahçe yönetiminin transfer döneminde Robert Lewandowski ismini Mourinho'ya sunduğu ortaya çıktı.
Mourinho ise, “Elimde Dzeko var, karakter olarak birbirlerine çok yakınlar. O kadar parayı oraya bağlayacağımıza, En-Nesyri’yi alalım” yanıtını verdi.