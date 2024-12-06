Mourinho'nun derbi taktiği belli oldu! Beşiktaş'ı böyle yıkacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kritik derbi maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, taktiğini belirledi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'deki son 5 maçını kazanan ve zirveyle puan farkını 3'e kadar indiren Fenerbahçe, yarın Beşiktaş deplasmanında da sahaya kazanmak için çıkacak.
Derbide galibiyeti getirecek oyun planını hazırlayan teknik direktör Jose Mourinho, rakibini kanat organizasyonlarıyla yıkmayı planlıyor.
Tadic, Oğuz Aydın, Saint Maximin gibi tecrübeli isimler takımın en büyük silahları olacak. Portekizli çalıştırıcı, kanatları kullanarak Beşiktaş'ın savunma kurgusunda yaşanan sıkıntılardan faydalanmak istiyor.
Bekler Osayi ve Kostic de hücuma destek sağlayacak. Sarı-lacivertlilerde sonradan oyuna girmesi beklenen İrfan Can da kanatlarda takımın diğer etkili silahı olacak.
Fenerbahçe'nin ligde attığı 36 golün 25'inde kanat oyuncularının doğrudan katkısı var.
Sarı-lacivertli takımın kanat oyuncuları Oğuz, Tadic, Saint Maximin ligde 13 gol ve 12 asistle toplam 25 gole katkı sağladı.
Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda Göztepe ile oynadığı maçı izleyen Mourinho, rakibin güçlü ve zayıf yanlarını belirledi.
Siyah-beyazlıların Türkiye'de en iyi kontratak oynayan takım olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, özellikle savunma ve orta saha oyuncularından rakibin hızlı ataklarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
Mourinho, duran toplar konusunda da takımını uyararak, rakibe boş alan bırakmamalarını istedi.