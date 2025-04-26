Mourinho'nun Kayserispor maçı için yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu: 'Kendimi değerlendirmem basit oldu'

Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep maçı öncesinde yayıncı kuruluşa Kayserispor maçı hakkında konuştu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendiren Mourinho, "Kendimi değerlendirmem basit oldu" dedi.
Ayrıca Mourinho'nun açıklamalarına da taraftarlar sosyal medya üzerinden tepkiler gösterdi.
Mourinho'nun değerlendirmeleri şu şekilde:
"Kayserispor maçıyla alakalı kendimi değerlendirmem basit oldu. Takım için yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum."
"Yarım saat, tek stoperle oynadık. Maçı çevirdik ancak 90+4'te yemememiz gereken bir gol yedik."
"Ben işimi yaptığımı düşünüyorum."
"Bu farklı bir maç ve bazı değişikliklerimiz olacak son haftalarda sol bekte oynayan Mert Müldür ve Maximin olmadığı için. Aynı zamanda çok fazla süre alamayan ama oynamayı hak eden oyuncular olduğu için değişiklikler yapacağız. Dediğim gibi bu oyuncular oynamayı hak ediyor."