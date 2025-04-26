Mourinho'nun Kayserispor maçı için yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu: 'Kendimi değerlendirmem basit oldu'

"Bu farklı bir maç ve bazı değişikliklerimiz olacak son haftalarda sol bekte oynayan Mert Müldür ve Maximin olmadığı için. Aynı zamanda çok fazla süre alamayan ama oynamayı hak eden oyuncular olduğu için değişiklikler yapacağız. Dediğim gibi bu oyuncular oynamayı hak ediyor."