Mourinho'yu sevindiren gelişme: Yıldız oyuncu takımla çalıştı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda yapılan çalışmanın ardından sahada ısınma ve koordinasyon programlarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçların ardından bireysel programlarla sona erdi.
Milli takımdan dönen futbolcular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla çalışmalara başladı.