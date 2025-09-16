Yeni Şafak
Muhammed Türkmen'in şaşkına çeviren kart istatistiği: Dördüncü kez atıldı

Muhammed Türkmen'in şaşkına çeviren kart istatistiği: Dördüncü kez atıldı

14:0016/09/2025, Salı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takımda 4. kez kırmızı kart gördü.

Kayserispor sportif direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takımda görev aldığı günden bu yana 4 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı. 

1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında ilk kırmızı kartını gören Muhammed Türkmen, 8 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Başakşehir FK maçında ikinci kez aynı hatayı yaptı. 

1 Haziran 2025 tarihinde oynanan Samsunspor maçında da kırmızı kart ile cezalandırılan Muhammed Türkmen, son olarak da Göztepe ile oynanan Süper Lig maçında Atilla Karaoğlan tarafından çift sarı kart neticesinde kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

