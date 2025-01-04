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Ne Trabzonspor ne Beşiktaş: Abdullah Avcı kendisini ait hissettiği kulübü açıkladı

Ne Trabzonspor ne Beşiktaş: Abdullah Avcı kendisini ait hissettiği kulübü açıkladı

18:314/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bir dönem Trabzonspor ve Beşiktaş'ta görev yapan teknik direktör Abdullah Avcı, davet edildiği bir organizasyon öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı, kendisini ait hissettiği kulübü açıkladı.

İstanbul Erkek Lisesi'nde organize edilen etkinliğe teknik adam Abdullah Avcı katıldı.


Avcı, etkinlikten önce İstanbulspor Kulübü'ne ait eserlerin yer aldığı bölümü ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda bulunan 61 yaşındaki teknik adam, kendisini ait hissettiği kulübü duyurdu.

"Benim geçen seneye kadar, yani iki sene evveline kadar kimliğim aslında baktığında hangi camiaya ait deseler İstanbulspor'u ifade ederim."

"Bundan sonrada ifade edeceğim çünkü futbolculuğumun dört senesi, iki şampiyonluk, üçüncülük ve ikinciliğin ardından üst lige çıktık."

"Yani benim için çıkış noktası mesleki olarak da antrenörlük geçişinde de çok büyük katkısı var."

#Abdullah Avcı
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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