Necati Ateş'ten Osimhen iddiası! "Dünyada böyle iki oyuncu var"

Galatasaray'ın son durumunu değerlendiren sarı-kırmızılıların eski golcüsü Necati Ateş, Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken bir transfer iddiasında bulundu.
Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ardından ise Fatih Terim'in yardımcısı olarak sarı-kırmızılılarda antrenörlük yapan Necati Ateş, açıklamalarda bulundu.
Ajansspor'a konuşan Ateş, Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiasını dile getirdi. Necati Ateş'in açıklamaları şöyle:
"Kolay değil, ama Galatasaray her zaman zor olanı başaran bir kulüptür. Okan Buruk harika bir teknik direktör. Galatasaray harika bir takıma sahip. Bence Avrupa Ligi'ni alabilecek iki takımımız var ama Galatasaray bu hedefe daha yakın."
"Osimhen'i biraz da 18'e yakın oynatırsa çok daha fazla pozisyon bulur. Daha çok kenarda orta yapılırsa, Osimhen her topa vurur."
"Icardi, Osimhen, Batshuayi... Galatasaray'daki santrafor zenginliği Bayern Münih, Barcelona, Manchester City'de yok."
"Galatasaray çok büyük camia... Gyökeres, Osimhen'den farklı özelliklere sahip, mükemmel bir oyuncu, ama bence Osimhen yüzde 51'e yüzde 49 daha üstün."
"25-28 yaş aralığında dünyada 2 oyuncu var Osimhen ve Gyökeres. Bence Osimhen, Galatasaray'da kalacak."
"Ben gelecek sezonda da devam edeceğini düşünüyorum. Dışarıdan çok iyi yönetilen bir Galatasaray görüyorum. Çok iyi bir para akışı sağlıyorlar."