Nihat Kahveci Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra sert konuştu: 'Çık artık hayatımızdan'

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında eski futbolcu Nihat Kahveci, mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Zorlu derbiyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bir soru sorarak başlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin puanı 75, Beşiktaş'ın puanı 55. 20 puan fark var. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi iki maçta da yenmesine rağmen bu fark var. Sizce oynanan oyunda 20 puanlık fark var mı?"
"Koskoca Fenerbahçe'nin planı; Talisca'nın frikiği, Talisca'nın kafa vuruşları."
"Ne oldu Mourinho? İki maçı da kaybettin. Ali Koç, Mourinho'nun seneye de kalacağını söyledi ama bana takıma ne kattığını söyleyebilir misiniz?"
"Bugün Fenerbahçe; Emrecan, Masuaku, Paulista, Svensson'dan oluşan dörtlü defansa gol atamadı. 'En Nesyri mi, Osimhen mi?' diye sorup 'En-Nesyri' cevabını veren Fenerbahçeliler vardı. Atmasına rağmen oyunun içerisinde ne yaptığına da bakarım. Bugün sahada yoktu. Fenerbahçe taraftarı da bugün ıslıkladı zaten."
"Yasin Kol hepsinden kötü! Faulleri vermedi, olmayanlara faul verdi."
"Yasin Kol, çık ağabey ya artık hayatımızdan! Böyle hakemliği ben de yaparım. VAR'sız yaparım hem de Yasin Kol'un yaptığı hakemliği."