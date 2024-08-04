Nihat Kahveci Okan Buruk'un o kararını eleştirdi: Bana tuhaf geliyor

Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'nun performansına parantez açan Nihat Kahveci, "Mustafa Hekimoğlu, attığı golle ne kadar öz güvenli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Victor Nelsson'a yaptığı baskıyla kırmızı kart göstertti. 'Çok gol atabilir' dedim" açıklamasını yaptı.