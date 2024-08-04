Nihat Kahveci Okan Buruk'un o kararını eleştirdi: Bana tuhaf geliyor

Galatasaray, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Mücadeleyi değerlendiren Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Okan Buruk'un oyuncu değişikliği kararını eleştirdi. İşte ayrıntılar...
Süper Kupa'nın finalinde Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Tarihi derbi Beşiktaş'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş'ın bu galibiyetini, eski futbolcusu Nihat Kahveci Kontraspor'da yorumladı.
Galatasaray'da Okan Buruk'un Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan alma kararını yanlış bulan Nihat Kahveci, "Galatasaray'da kim iyi oynadı dersen kimse aklıma gelmiyor. İlk yarıda en hareketli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ydu. Okan hocanın ilk onu çıkarması doğru değildi" dedi.
Victor Nelsson'u eleştiren Nihat Kahveci, "Victor Nelsson, bugün kariyerinin en kötü maçını oynadı" diye konuştu.
Nihat Kahveci sözlerine şöyle devam etti:
"Yunus Akgün'ün Zaha'dan önce oyuna girmesi bana tuhaf geliyor. Galatasaray'ın bu yenilgisi oyuncular ve Okan Buruk'a yazar."
Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'nun performansına parantez açan Nihat Kahveci, "Mustafa Hekimoğlu, attığı golle ne kadar öz güvenli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Victor Nelsson'a yaptığı baskıyla kırmızı kart göstertti. 'Çok gol atabilir' dedim" açıklamasını yaptı.
Rafa Silva ile ilgili konuşan Kahveci, "Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Rafa Silva olur. Bugün de işin içindeydi. Çok kaliteli bir oyuncu. İlk maçtan bunu göstermesi taraftarı mutlu etmiştir" dedi.