Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a Icardi eleştirisi! "Çıkaramayacaksan..."

"Galatasaraylı taraftarlar bence bu kadar kötü oyun beklemiyordu ama Kocaelisporlu oyuncular da atmosferde, özveriyle; lamı cimi yok futbol çok isteyenin kazandığı bir spor dalı. Kocaelispor da bugün çok istedi ve kazandı. Galatasaray son iki maçta 5 puan kaybı öyle ya da böyle, Fenerbahçe'de kazanırsa fark 1. Bir bakıyorsun ligde yepyeni bir sayfa."