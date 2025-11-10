Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a Icardi eleştirisi! "Çıkaramayacaksan..."

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'a 1-0 mağlup olarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, çarpıcı sözler sarf etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez ligde mağlup oldu. Maçın ardından yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da mücadeleyi değerlendirdi. İşte Nihat Kahveci'nin öne çıkan açıklamaları:
"Deplasmanlarda görmek istediğim atmosfer bu. Stadyum bu, zemin bu. Selçuk hocayı da cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Gücü ilk yarı diriyken gösterdi. Takım halinde çok iyi oynadılar. İkinci yarıda kapandı. Kocaelispor'a helal olsun. Hocasından, yöneticisine helal olsun. Böyle atmosferler futbolun hakkını veriyor. Kocaelispor bugün hak ederek kazandı. İşin kısası özeti bu. Özellikle ilk 45 dakikada geriden çıkması, ofansı, ürettiği pozisyonlarla ilk yarıdaki o oyuna güzel bir gol yakışırdı."
"Okan hocanın maça başladığı ilk 11'de bana göre hiçbir sıkıntı yok. Sonrasında sıkıntı var. Koskoca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray'ın koskoca ilk yarıdaki tek atak şekli; Jakobs orta, Sane orta, Sara orta şeklinde. Nerede merkez oyuncuların?"
"Galatasaraylı taraftarlar bence bu kadar kötü oyun beklemiyordu ama Kocaelisporlu oyuncular da atmosferde, özveriyle; lamı cimi yok futbol çok isteyenin kazandığı bir spor dalı. Kocaelispor da bugün çok istedi ve kazandı. Galatasaray son iki maçta 5 puan kaybı öyle ya da böyle, Fenerbahçe'de kazanırsa fark 1. Bir bakıyorsun ligde yepyeni bir sayfa."
"Icardi'yle başlayan Okan Buruk; Icardi'nin bir şey üretmediğini, sahada olmadığını gördüğünde devre arası adı ne olursa olsun çıkarabilmeli. Icardi'yi kaybetmemek için çıkarmadı oyundan, Galatasaray 3 puan bıraktı. Oynatmasına hiçbir şey demem Okan hocanın ama 90 dakika sahada tutmasını eleştiririm. Kim olursa olsun kötü oynuyorsan çıkarabilmelisin. Çıkaramayacaksan da oyuna hiç başlatmamalısın."
"Sen ilk defa Icardi'yi 11'de orada başlattığın için göze batıyorsun, risk alıyorsun. Deplasmandasın rakip ısırıyor, nefes aldırmıyor."
"İptal edilen golde sıkıntı nerede diye baktık. Sara pozisyonun içinde, Sara kaleciyle stoper arasında. Sara orada net ofsaytta. 2 numaralı Kocaelispor oyuncusu son adam oluyor pozisyonda öyle olduğu için pozisyon ofsayt. Bundan Sara'nın pozisyonu etkileyip etkilemediğine bakılıyor. Sara hem kaleci hem stoperi hafif temasla engelliyor. Bana göre doğru karar."