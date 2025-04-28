Nihat Kahveci'yi şaşkına çeviren Galatasaraylı: Aklım almıyor, ikizi olabilir

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu. Sarı-kırmızılı futbolcuların maçtaki performansını değerlendiren Nihat Kahveci, bir oyuncunun istikrarsızlığıyla kendisini şaşırttığını söyledi.
Nihat Kahveci'nin Eyüpspor-Galatasaray maçı sonrası Kontraspor YouTube kanalında yaptığı yorumlar şu şekilde:
"Galatasaray'ın puan kaybedebilme ihtimali olan deplasmanlardan biriydi. Fark da 2'ye inince bugünkü performans çok önemliydi. Samsunspor'a ve Bodrum FK'ya şut attırmayan Galatasaray izledik. Yine yediği gol dışında net pozisyon vermedi."
"Torreira'ya iletsinler. Bizi yemesin; Icardi'yle idmandan sonra şut çalışıyor. Son maçlarda golleri klas goller. Bu adam 6 numara, 9 numara görünümlü. Galatasaray'a bundan sonra gelecek forvet oyuncularına şimdiden sabır diliyorum. Beklenti çok yüksek olacak. Torreira santrfor gibi oynuyor zaten. Hep ön bölümlere gidiyor. 6 numaralı bir oyuncunun son 5 maçta 4 golü olur mu ya? Gerçekten normal değil."
"Torreira, geldiğinden beri 500 maç oynadıysa, 497'sinde iyi oynar mı ya! Düğüne gidiyor; çocuklarla oynuyor, topu kapıp bacak arası atmaya çalışıyor. İnanılmaz bir karakter."
"Gabriel Sara'nın akan oyundaki performansını beğenmedim. Yine de işin içindeydi."
"Galatasaray duran topla kilitlenen maçları açabiliyor. Galatasaray sadece duran topla da maçları kazanmıyor. Çoğunlukla diğer gollerin yanında ekstra oluyor bunlar. Zaten şu anda bu yüzden lider."
"Transferde bu kadar başarısız bir yönetimi varken Galatasaray'ın buna rağmen Morata ile yapılan sözleşme çok iyi. Icardi'nin 2,5 yıldır yaptığı ortada. Nefes alırsa sahada o olur. Bence şu anda Morata da neden oynamadığının farkındaydı. Şimdi 'Hazırım hocam' dedi."
"Osimhen, başka bir canavar. Bir santrfor oyuncusunu gol atmadığı maçlarda da konuşuyorsak o zaten büyük futbolcudur. Osimhen hep kendinden söz ettiriyor."
"Galatasaray'da her şey yolunda giderken kötü istikrar anlamında bir oyuncu var, benim aklım almıyor. Frankowski'nin ikizi var mı? Bilmediğimiz bir ikizi olabilir mi? Buraya ikizi gelmiş olabilir. Bu oyuncu, iyi oyuncu. Buradaki kariyerine de asistle başlamıştı, sonra bir şeyler oldu. Bugün kırmızı kartın ucundan döndü. Okan Buruk ikinci yarı başında doğru hamleyle oyundan aldı."
"Fenerbahçe'yi demorelize eden maç Kayserispor maçı oldu. İstanbulspor maçı gibi o günler akla geliyor. Dün 2 puana fark inmesine rağmen Fenerbahçe'de o kadar hareketlenme görmedim."