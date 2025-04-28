Nihat Kahveci'yi şaşkına çeviren Galatasaraylı: Aklım almıyor, ikizi olabilir

"Transferde bu kadar başarısız bir yönetimi varken Galatasaray'ın buna rağmen Morata ile yapılan sözleşme çok iyi. Icardi'nin 2,5 yıldır yaptığı ortada. Nefes alırsa sahada o olur. Bence şu anda Morata da neden oynamadığının farkındaydı. Şimdi 'Hazırım hocam' dedi."