O küçük çelimsiz çocuk büyüdü şimdi EURO 2024'e damga vuruyor

Barış Alper Yılmaz’a altyapıda yaklaşık 7 yıl emek verdiklerini ifade eden antrenör Saklangıç, "7 yılda bir sürü anımız var. Çok anılarımız oluyordu. Maçlarda değişik anılar her zaman oluyordu. Beni en çok etkileyen, bir gün denizde yüzüyorduk. Mustafa hocamız vardı. Barış o zaman yüzmeyi bilmiyordu. Mustafa hocamıza sarıldı. Az daha boğuluyorlardı. Biz onu ilk gördüğümüzde yetenekli olduğunu anlamıştık. Küçük çelimsiz ve zayıf olmasına rağmen ileride çok iyi bir oyuncu olacağını biliyorduk. Oyuncu olması için belirli aşamalardan geçmesi gerekiyordu. Çok çalışması gerekiyordu. Küçük yaşlardan itibaren sürekli kendisini oynattık. Devamlı ona süre verdik. Biz elimizden geldiğince ona anlatıyorduk. O da bizi dinleyerek çabalıyordu. Biz ondaki ışığı görmüştük. Küçük yaşlarda bu hedefe ulaşabileceğinden emindim. İstediği yerlere geldi. Daha da iyi olacaktır. Şu anda en verimli çağını yaşıyor ama 1-2 yıl içerisinde daha iyi yerlere gelecektir. Bu Rize’nin gururudur. Bizim oyuncumuz. Kendisine 7 yıl emek verdik. Hüseyin Bektaş diye bir arkadaşımız onu Ankara Demirspor’a götürdü. Fatih hocamız büyük emeği var. Okan hocamız kendisine forma şansı verdi. Milli takım hocaları ona sahip çıktı. Ondaki yeteneği görüp ona şans verenleri mahcup etmedi. Bizi de çok gururlandırıyor. Allah yolunu bahtını açık etsin" ifadelerini kullandı.