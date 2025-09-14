Okan Buruk herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Osimhen ne zaman dönecek?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında dün akşam deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Icardi ve Yunus Akgün attığı gollerle gelen galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. Kendisine yöneltilen ve herkesin merakla beklediği Osimhen sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar.

1 /5 Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Icardi ve Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray puanını 15 yaptı.



2 /5 Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



3 /5 Tecrübeli teknik adam, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in ağrı durumuna göre Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının belli olacağını söyledi.



4 /5 Nijeryalı santrforun durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Osimhen'in ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini göreceğiz.

