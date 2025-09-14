Okan Buruk herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Osimhen ne zaman dönecek?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında dün akşam deplasmanda Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Icardi ve Yunus Akgün attığı gollerle gelen galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenledi. Kendisine yöneltilen ve herkesin merakla beklediği Osimhen sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Icardi ve Yunus Akgün kaydetti. Galatasaray puanını 15 yaptı.
Buruk, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in ağrı durumuna göre Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının belli olacağını söyledi.
Nijeryalı santrforun durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, "Osimhen'in ağrı durumuna göre bir sonraki maç için ne yapabileceğini göreceğiz.
Bir iki gün içerisinde durumu net bir şekilde belli olacaktır." dedi.