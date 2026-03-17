Okan Buruk Liverpool'un o büyük zaafını ifşa etti: İşte 5 maddelik plan…

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kapısını aralayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zaferin şifrelerini belirledi. Liverpool’un son dakikalarda yaşadığı konsantrasyon kaybını ve duran toplardaki krizini fırsata çevirmek isteyen başarılı hoca, 5 maddede tur biletini yazdı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 galip geldiği maçın rövanşında Liverpool'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk da dev rakibine karşı uygulayacağı taktikleri oyuncularına ezberletiyor.
Sözcü gazetesinin haberine göre Buruk, Anfield Road'da oynanacak maçta futbolcularından son düdüğe kadar pes etmemelerini istedi.
Haberde, tecrübeli teknik adamın sarı kırmızılı futbolcularla yaptığı toplantıda zaferin şifrelerini 5 maddede, şu sözlerle açıkladığı belirtildi:
1- "Kendi oyunumuzu oynayacağız. Geriye yaslanmayıp, cesur bir şekilde mücadelemizi sergileyeceğiz."
2- "Özellikle duran toplarda Liverpool'un büyük zaafı var. Biz de bu fırsattan yararlanmalıyız"
3- "Konsantrasyonumuz üst seviyede olacak. Başlayan kadar bitiren 11 de önemli. Herkes maça odaklansın. Kırmızı kart tehlikesi yaşamayalım."
4- "Bundan önce onları iki kez yendik. Ve iki maçta da pes etmedik. İngiltere'de de aynı şekilde olacak."
5- "Rakip son dakikalarda sıkıntılar yaşıyor. Onlar erken gol atmak isteyecek. Biz de ataklara çabuk çıkmalıyız"