Okan Buruk Nuri Şahin’in yıldızını istiyor: Transfer an meselesi!

Galatasaray’da ara transfer için hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk sağ ve sol kanatta görev alabilecek bir yıldız transferi istiyor. Tecrübeli teknik adam Nur Şahin’in çalıştırdığı Borussia Dortmund’un yıldız futbolcusu için ilk teması kurdu. Detaylar haberimizde.
Lider Galatasaray, kış transfer dönemi için çalışmalarına hızlı başladı.
Paulo Dybala ile başlayan, Georges Mikautadze ile devam eden ve Enzo Millot ile zirveye çıkan Galatasaray'ın son gözdesi Donyell Malen oldu.
Hücumun her alanında forma giyecek yeni bir seçeneğe sahip olmak isteyen Teknik Direktör Okan Buruk özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.
Galatasaray, Donyell Malen için Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.
Alman FussballTransfers'e göre 25 yaşında olan Hollandalı için Galatasaray, 15 milyon euro ve bonuslar için bir teklif yaptı.
Sky Almanya, Borussia Dortmund'un Donyell Malen için 20 milyon euro ve bonuslar talep ettiğini duyurdu.
Öte yandan iki kulüp arasında, Hollandalı hücum yıldız için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro.