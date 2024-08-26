Okan Buruk yıldız futbolcunun durumunu açıkladı: Maça başlayacak durumda değil

"Sahaya 11 tane kaptanla çıkacağız. Bu konuyla ilgili de başkanımız açıklama yaptı. Transfer dönemi netleştiğinde karar vereceğiz. Galatasaray takımında herkes kaptandır, herkes kaptanlık yapar.Ben 10 yıl kaptanlık yapamadım. Burada çok önemli özel oyuncularımız var. Hepsi liderlik için hazır olacak. Başkanımız da söyledi transfer dönemi kapanınca kararımızı vereceğiz. Biz Kerem'in performansından da memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılık isteği vardı ama biz onun desteğinden performansından çok memnunuz."