Okan Buruk yıldız futbolcunun durumunu açıkladı: Maça başlayacak durumda değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile yarın oynanacak maçla ilgili basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam, Davinson Sanchez ile Fernando Muslera'nın son durumu hakkında da bilgilendirmede bulundu. Okan Buruk'un Metin Oktay Tesisleri'ndeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hem benim hem de oyuncularımızın motivasyonu yüksek. İlk maçtaki hatalarımızın analizini yaptık. Bu maçta bahanemiz yok. Sakin olmamız gerekiyor. Oyuncularıma güveniyorum."
"Young Boys maçında hem bizim hem taraftarımızın sabra ihtiyacımız var en başta... Oyuncularıma güveniyorum. Sakin kalıp Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımızı düşünüyorum."
"Nando antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz."
Batshuayi ve Icardi'yi ne kadar birlikte denediniz?
"Maçın başı, sonu, dakikasına göre bunu gerçekleştirdik. Antrenmanlarda da çalışıyoruz. Onunla ilgili kararı yarın vereceğiz. Kim oynarsa oynarsa oynasın tur adayı olacağız. Tabii ki burada futbol şansı da yanımızda inşallah olur."
"Oynadığımız ana oyunumuz var, bunu oyuncular değişse de aynı mantalitede oynamak istiyoruz. Burada takımımızın oyunu belli, bunu yapmak için tabii ki zaman zaman değişik oyuncular kullanacağız."
Avrupa Ligi finali mi yoksa Şampiyonlar Ligi'nde giebildiğiniz kadar gitmek mi?
"Sorunun cevabı 'Buradan elenmek' olmayacağına göre Şampiyonlar Ligi tabii ki."
"Oyuncularıma güveniyorum. Önemli bir kadromuz var ve kaliteye sahibiz. İnşallah taraftarımızla beraber Şampiyonlar Ligi’ne girişimizi kutlamak istiyoruz."
"Transfer dönemi içinde takımlar içerisinde dalgalanmalar olur. Bizim yaşamadığımız, hissetmediğimiz şeylerin yüzde 80'i uydurma. Bunun üzerinden Galatasaray'ın karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bizim ihtiyacımız rahat bırakılmak. Eleştiriye saygı duyuyorum, her zaman olacak. Hatalar yapıyoruz, önemli olan ders almak. Ama çok fazla uydurma haber var. Sosyal medya bir kuyu. Herkes bir yerlerden bir şeyler yapılabiliyor. Bazen içinizden bazen rakiplerinizden oluyor."
"Huzur içinde çalışmaya ihtiyacımız var. Bu ülkede bunun olması zor biliyorum, belki yarın ki Norveçli hakeme sormak lazım, 'Orada şartlar nasıl?' diye. Başarıyı ve başarısızlığı çok fazla abartıyoruz. Yarın taraftarımıza çok ihtiyacımız var."
"Sahaya 11 tane kaptanla çıkacağız. Bu konuyla ilgili de başkanımız açıklama yaptı. Transfer dönemi netleştiğinde karar vereceğiz. Galatasaray takımında herkes kaptandır, herkes kaptanlık yapar.Ben 10 yıl kaptanlık yapamadım. Burada çok önemli özel oyuncularımız var. Hepsi liderlik için hazır olacak. Başkanımız da söyledi transfer dönemi kapanınca kararımızı vereceğiz. Biz Kerem'in performansından da memnunuz. Belli bir dönem Kerem'in ayrılık isteği vardı ama biz onun desteğinden performansından çok memnunuz."
"Davinson Sanchez'in çalışmaları sürüyor ama takım çalışmalarına katılmadı. Son çalışmasına bakacağız ama maça başlayacak durumda değil. Onun yanında çok önemli kadromuz var. Son antrenmanda kimle oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var. Diğer oyuncularla ilgili kararı vereceğiz."
"Gelmeden önce 'Sara ve Torreira'nın yanına bir de 8 numara lazım' diye bir şey okudum, herhalde 12 kişi oynayacağız... Ne oynadığımız sistemi ne de yapmak istediğimizi bilen var..."
"Son iki sezon şampiyon olmuş, 17 maç üst üste galip gelmiş takıma başarısız diyorsanız ya Manchester City'i tutmanız lazım ya da Real Madrid'i... Tabii ki kaybedilen her maçtan bir şey çıkarıyoruz, hatalarımız oluyor, eleştiriler oluyor, bunları anlıyorum."
"Geldiğimizde Galatasaray 13. sıradaydı. 13. olmuş takımı iki sene üst üste şampiyon yapan bir kadro, bir başkan ve yönetim var. Biraz mantık çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Kaybettiklerimiz üzerinden konuşup kazandıklarımızı konuşmazsanız bu gerçekçi gelmiyor."