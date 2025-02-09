Maçın ardından bir televizyon kanalına konuk olan Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, Okan Buruk'a tepki gösterdi.





"Okan Buruk'un Yusuf Barasi'ye yaptığı hareket. Sen taraftarlara şirin gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca! Benim ağzımı açtırma. Herkes kimin ne olduğunu çok iyi biliyor."