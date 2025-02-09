Adana Demirspor, Galatasaray maçının 34. dakikasında sahadan çekildi. O esnada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Adana Demirsporlu bir futbolcuya küfür ettiği ortaya çıktı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
Adana ekibi, müsabakanın 34. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un o sırada Adana Demirsporlu futbolcu Barasi'ye küfür ettiği ortaya çıktı.
Maçın ardından bir televizyon kanalına konuk olan Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, Okan Buruk'a tepki gösterdi.
"Okan Buruk'un Yusuf Barasi'ye yaptığı hareket. Sen taraftarlara şirin gözükmek için konuşuyorsun. Bak Okan Hoca! Benim ağzımı açtırma. Herkes kimin ne olduğunu çok iyi biliyor."
İşte Okan Buruk ile Barasi arasında yaşananlar:
GALATASARAY'DAN MURAT SANCAK'A YALANLAMA GELDİ
"Teknik direktörümüz Okan Buruk’tan açıklama: Murat Sancak’ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim."