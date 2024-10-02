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Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a tepki: 'Buna inanamadım'

Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a tepki: 'Buna inanamadım'

21:552/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rigas Skola maçı öncesi PFDK sevkine, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya ve Beşiktaş'a tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolculardan Gabriel Sara, yarın oynanacak Rigas Skola maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

PFDK sevkine tepki gösteren Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Hakemle bir diyaloğum olsa hakem kart verirdi. Koridorda bir şey yok. Saha içinde bir kart yok. Benim aldığım bilgi pazar gününden itibaren Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticileri Federasyona gidip görüşmeler yaptıkları üzerineydi. Buna inanmamıştım ama dün baktığımızda böyle bir ceza sevki açıklandı. Benim hakemi tehdit etmem için hakemin karşımda olması lazım."

"Bunların kamera üzerinden önü olmayan arkası olmayan konuşmalar. Hangisi için konuştuğunuz belli değil. Kendi kendinize söylenmeniz bile bir ceza maddesi olarak çıkacaktır. Her takım için geçerli bu. Hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı. Ben TFF'Ye güveniyorum. Ne karar verilirse verilsin saygı duyuyorum. Sahada olmamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere de izin verilecekse, benim ekibim var, futbolcularım, taraftarımız var."

"Biz Acun Ilıcalı ile hala dostuz. O Fenerbahçe'nin ben Galatasaray'ın hakları için mücadele ediyoruz. Biz 10 gün önce ne kadar iyi takım olduğumuzu gösterdik. Çok önemli oyuncular seyrettirdik onlara. Sahada kaldık, sahada oynadık ve bu kadar kısa süre üzerine tekrardan aynı geçen seneki dosyalara dönmemiz çok komik geliyor."

"Fenerbahçe taraftarını da yine ayna şeklinde onları kandırmak da demiyim ama farklı bir şekilde yönlendirmek bana doğru gelmiyor. İki takımın da önemli kadroları var. Yarış belki de 5 takıma arasında devam edecek. Bu kadar kanal kanal gezmek için çok erken olduğunu düşünüyorum."


#Galatasaray
#Rigas Skola
#Avrupa Ligi

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