Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a tepki: 'Buna inanamadım'

"Bunların kamera üzerinden önü olmayan arkası olmayan konuşmalar. Hangisi için konuştuğunuz belli değil. Kendi kendinize söylenmeniz bile bir ceza maddesi olarak çıkacaktır. Her takım için geçerli bu. Hakemin beni duymadığı bir pozisyonda siz beni bu görüntü üzerinden sevk edemezsiniz. Bu hukuka aykırı. Ben TFF'Ye güveniyorum. Ne karar verilirse verilsin saygı duyuyorum. Sahada olmamı istemeyenlere, bu kararı aldırmak isteyenlere de izin verilecekse, benim ekibim var, futbolcularım, taraftarımız var."