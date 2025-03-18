Okan Buruk'u ve Galatasaraylı taraftarları çıldırtan futbolcu

Tedavisi devam eden Jakobs önceki günlerde Almanya Bundesliga 2'de maç yorumculuğu yaptı. Köln-Darmstadt maçı için Köln'de bulunan Jakobs eski takımının davetine icabet etti. Burada maç yorumlayan Senegalli oyuncu, Galatasaraylıların tepkisini çekti.