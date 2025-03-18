Okan Buruk'u ve Galatasaraylı taraftarları çıldırtan futbolcu

Süper Lig'de son hafta maçını kazanan ve rakibinin puan kaybetmesiyle morallenen Galatasaray'da taraftarlar bir futbolcuya tepkili. Sarı kırmızılılar sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından futbolcularını ciddi şekilde eleştirdi.
Galatasaray'da sezon başında Monaco'dan kiralık olarak kadroya katılan Ismael Jakobs, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle katkı veremiyor. Bu anlamda büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Jakobs son yaptığı hareketle tepkilerin artmasına sebebiyet verdi.
Tedavisi devam eden Jakobs önceki günlerde Almanya Bundesliga 2'de maç yorumculuğu yaptı. Köln-Darmstadt maçı için Köln'de bulunan Jakobs eski takımının davetine icabet etti. Burada maç yorumlayan Senegalli oyuncu, Galatasaraylıların tepkisini çekti.
Jakobs, maç yorumlaması dışında Almanya'da bir de halı saha organizasyonuna katıldı. Senegalli oyuncunun buradaki görüntüleri de yine tepki çekti.
Sezon başında bir süre forma giydikten sonra sakatlıklarla boğuşan Jakobs, gözden düşmüştü. Geri dönüşü çok uzun süren, döndükten sonra da yeniden sakatlanan oyuncunun takımdan gönderilmesi istenmeye başlanmıştı. Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul'dan daha çok dışarıda zaman geçirmesi nedeniyle Jakobs'a sosyal medya hesaplarından tepki içerikli mesajlar attı.
Sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olduğu belirtilen Jakobs için Galatasaray yönetiminin Monaco ile görüşeceği ve bu maddeyi iptal ettirmeyi talep edeceği aktarılmıştı.
Ismael Jakobs, Galatasaray formasıyla 12 lig maçına çıktı. Senegalli sol bek bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun aşil tendonu sorunları yaşadığı belirtiliyor.