Olcay Şahan çalıştığı en iyi teknik direktörleri sıraladı: İşte zirvedeki isim

Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor formalarını giyen eski milli futbolcu Olcay Şahan, çalıştığı en iyi teknik direktörleri sıraladı. 37 yaşındaki Olcay, kendisine A Milli Takım'da oynama şansı veren ismi ilk sıraya yerleştirdi.

1 /10 Olcay Şahan'ın BBO Spor için yaptığı teknik direktör sırlamaması şu şekilde:

2 /10 8-) Rıza Çalımbay

3 /10 7-) Abdullah Avcı

4 /10 6-) Samet Aybaba

5 /10 5-) Hamza Hamzaoğlu

6 /10 4-) Slaven Bilic

7 /10 3-) Şenol Güneş

8 /10 2-) Ersun Yanal

9 /10 1-) Fatih Terim

