Olcay Şahan çalıştığı en iyi teknik direktörleri sıraladı: İşte zirvedeki isim

Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor formalarını giyen eski milli futbolcu Olcay Şahan, çalıştığı en iyi teknik direktörleri sıraladı. 37 yaşındaki Olcay, kendisine A Milli Takım'da oynama şansı veren ismi ilk sıraya yerleştirdi.
Olcay Şahan'ın BBO Spor için yaptığı teknik direktör sırlamaması şu şekilde:
8-) Rıza Çalımbay
7-) Abdullah Avcı
6-) Samet Aybaba
5-) Hamza Hamzaoğlu
4-) Slaven Bilic
3-) Şenol Güneş
2-) Ersun Yanal
1-) Fatih Terim
Olcay Şahan'ın teknik direktör sıralaması