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Olcay Şahan çalıştığı en iyi teknik direktörleri sıraladı: İşte zirvedeki isim

Olcay Şahan çalıştığı en iyi teknik direktörleri sıraladı: İşte zirvedeki isim

11:119/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor formalarını giyen eski milli futbolcu Olcay Şahan, çalıştığı en iyi teknik direktörleri sıraladı. 37 yaşındaki Olcay, kendisine A Milli Takım'da oynama şansı veren ismi ilk sıraya yerleştirdi.

Olcay Şahan'ın BBO Spor için yaptığı teknik direktör sırlamaması şu şekilde:

8-) Rıza Çalımbay

7-) Abdullah Avcı

6-) Samet Aybaba

5-) Hamza Hamzaoğlu

4-) Slaven Bilic

3-) Şenol Güneş

2-) Ersun Yanal

1-) Fatih Terim


Olcay Şahan'ın teknik direktör sıralaması

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