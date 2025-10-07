Ole Gunnar Solskjaer'in yeni görevi belli oldu

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yeni görevi açıklandı.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in adı Manchester United ile anılıyordu.
İngiliz devinin Amorim ile yollarını ayırıp Solskjaer'i getireceği iddia edilmişti. 52 yaşındaki çalıştırıcının yeni görev yeri açıklandı.
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a gelmeden önceki görevi UEFA maç analistliğine geri döndü.
Beşiktaş'ın başında 29 maça çıkan Solskjaer, bu maçların 15'ni kazanırken, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik almıştı. Norveçli teknik adam, siyah beyazlı takımla 1.72 puan ortalaması tutturdu.