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Osimhen'in bonservis sorunu Yunus Akgün'le çözülecek! İşte Galatasaray'ın planı

Osimhen'in bonservis sorunu Yunus Akgün'le çözülecek! İşte Galatasaray'ın planı

10:559/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bıraktı. Kulüp, Nijeryalı golcünün yüksek bonservis sorununu, takımın gözde isimlerinden Yunus Akgün'le çözmeyi planlıyor. İşte Galatasaray'ın transfer planı...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor.

Attığı 4 golle Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Akgün için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'nin Yunus Akgün için dirsek temasına geçtiği öne sürüldü.

İtalyan ekibinin ara transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi.

Böyle bir teklif yapılması durumunda Galatasaray, bonservisi Napoli'de olan Osimhen için harekete geçecek.

Sarı-kırmızılıların teklif gelmesi halinde Yunus Akgün'ü Osimhen'in bonservisini almak için takasta kullanacağı belirtildi.

Galatasaray, Napoli'ye Osimhen için para artı Yunus Akgün takası formülünü sunacak.

#Victor Osimhen
#Yunus Akgün
#Galatasaray

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