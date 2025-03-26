Osimhen'in Galatasaray'dan kazandığı bonusun detayları belli oldu

Habere göre; Osimhen, maaşının yanında, 1 gol atarsa 1 milyon euro, üzerine 3 gol daha atarsa 1 milyon euro, 3 maç ilk 11’de olması durumunda da 1 milyon euro alacaktı. Yıldız futbolcu, tüm bu şartları kısa süre içerisinde yerine getirdi.