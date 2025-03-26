Osimhen'in Galatasaray'dan kazandığı bonusun detayları belli oldu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımı sırtlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda, Beşiktaş maçı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımın en önemli silahı durumunda.
Gösterdiği başarılı performansla takımına önemli bir katkı sağlayan Osimhen, 30 maçta 26 gol kaydetti.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüye jest yaptığı ve sezon sonuna kadar ödemesi gereken bonuslarını şimdiden hesaba yatırdığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların, 3 milyon euro tutarında olduğu belirtilen primle, Osimhen’i morallendirip, sezon sonu için elini güçlendirmek istediği kaydedildi.
Habere göre; Osimhen, maaşının yanında, 1 gol atarsa 1 milyon euro, üzerine 3 gol daha atarsa 1 milyon euro, 3 maç ilk 11’de olması durumunda da 1 milyon euro alacaktı. Yıldız futbolcu, tüm bu şartları kısa süre içerisinde yerine getirdi.