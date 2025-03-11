Paul Pogba’nın doping cezası bitti mi, hangi takıma transfer olacak?

Fransız futbolcu Paul Pogba’nın doping cezası, 11 Mart 2025 itibarıyla resmi olarak sona erdi. 18 aya indirilen ceza sonrası serbest oyuncu statüsüne kavuşan 31 yaşındaki yıldız, yeniden sahalara dönmeye hazır. Juventus ile sözleşmesi Kasım 2024’te feshedilen Pogba, ocak ayından beri bireysel antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyordu. Futbolseverler, Pogba’nın yeni takımını ve kariyerindeki bir sonraki adımı merakla bekliyor. Peki, Paul Pogba hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

1 /5 Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi.



2 /5 Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek.



3 /5 Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen 31 yaşındaki futbolcu, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.



4 /5 Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

