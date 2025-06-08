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Portekiz - İspanya Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Portekiz - İspanya Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

09:118/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ve İspanya bu akşam karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesinde her iki takımda da ilk 11’de kimlerin çıkacağı merak ediliyor. Peki, Portekiz - İspanya ilk 11’leri belli oldu mu, eksik var mı? İşte Portekiz - İspanya maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında TSİ 16.00'da karşılaşacak.


Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.


Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.


Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.


Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.


PORTEKİZ - İSPANYA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

PORTEKİZ: Costa Dalot, Dias, Inacio, Mendes Vitinha, J. Neves, B. Fernandes Conceicao, Ronaldo, Leao.

İSPANYA: Simon, Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella, Zubimendi, Pedri, Merino, Yamal, Morata, Williams.




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