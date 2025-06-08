UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz ve İspanya bu akşam karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesinde her iki takımda da ilk 11’de kimlerin çıkacağı merak ediliyor. Peki, Portekiz - İspanya ilk 11’leri belli oldu mu, eksik var mı? İşte Portekiz - İspanya maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /7 UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yapılacak final maçıyla belli olacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak.

2 /7 Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında TSİ 16.00'da karşılaşacak.



3 /7 Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.



4 /7 Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.



5 /7 Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.



6 /7 Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.

