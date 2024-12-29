Premier Lig ekibi Yunus Akgün'ü istiyor! Resmi teklif yolda

Galatasaray'ın bu sezon parlayan isimlerinden olan Yunus Akgün'ü takip eden takımların sayısı artıyor. Sarı-kırmızılı futbolcuya son olarak, İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

1 /6 Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Yunus Akgün, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın transfer listesine girdi.

2 /6 Takvim'de yer alan habere göre İngiliz ekibinin, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması ve resmi teklifte bulunması bekleniyor.

3 /6 Yunus Akgün bu sezon Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 23 maça çıktı. 24 yaşındaki milli futbolcu, 10 gol ve 6 asist ile Galatasaray'a önemli katkı sağladı.

4 /6 Öte yandan 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

5 /6 Sarı-kırmızılıların ligde ve Avrupa'da gollerini sıralayan milli oyuncudan önemli bir bonservis geliri beklentisi var.