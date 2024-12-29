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Premier Lig ekibi Yunus Akgün'ü istiyor! Resmi teklif yolda

Premier Lig ekibi Yunus Akgün'ü istiyor! Resmi teklif yolda

13:2929/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
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Galatasaray'ın bu sezon parlayan isimlerinden olan Yunus Akgün'ü takip eden takımların sayısı artıyor. Sarı-kırmızılı futbolcuya son olarak, İngiltere Premier Lig'den talip çıktı.

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Yunus Akgün, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın transfer listesine girdi.

Takvim'de yer alan habere göre İngiliz ekibinin, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması ve resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Yunus Akgün bu sezon Süper Kupa, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 23 maça çıktı. 24 yaşındaki milli futbolcu, 10 gol ve 6 asist ile Galatasaray'a önemli katkı sağladı.

Öte yandan 24 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların ligde ve Avrupa'da gollerini sıralayan milli oyuncudan önemli bir bonservis geliri beklentisi var.

KEREM'İ ARATMIYOR


Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Yunus Akgün formayı kaptı ve iyi bir performans sergiledi.

#Yunus Akgün
#İngiltere Premier Lig
#Everton

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